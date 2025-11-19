Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |12:21 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,68 persen atau 57,19 poin ke level 8.419 pada perdagangan sesi pertama, Rabu (19/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 27,94 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp20,66 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,37 juta kali. Adapun, sebanyak 338 saham harganya naik, 279 saham harganya turun dan 189 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,90 persen, sektor infrastruktur naik 0,78 persen, sektor kesehatan naik 1,12 persen, sektor bahan baku naik 0,50 persen, sektor transportasi naik 0,15 persen, sektor industri naik 1,16 persen, sektor keuangan naik 0,58 persen, sektor properti naik 0,21 persen, sektor siklikal naik 0,24 persen dan sektor non siklikal naik 1,04 persen, sedangkan sektor teknologi turun tipis 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Perma Plasindo Tbk (BINO) naik 26,09 persen ke Rp174, PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) naik 21,51 persen ke Rp113, dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) naik 19,92 persen ke Rp7.225.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement