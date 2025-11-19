IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,68 persen atau 57,19 poin ke level 8.419 pada perdagangan sesi pertama, Rabu (19/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 27,94 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp20,66 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,37 juta kali. Adapun, sebanyak 338 saham harganya naik, 279 saham harganya turun dan 189 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,90 persen, sektor infrastruktur naik 0,78 persen, sektor kesehatan naik 1,12 persen, sektor bahan baku naik 0,50 persen, sektor transportasi naik 0,15 persen, sektor industri naik 1,16 persen, sektor keuangan naik 0,58 persen, sektor properti naik 0,21 persen, sektor siklikal naik 0,24 persen dan sektor non siklikal naik 1,04 persen, sedangkan sektor teknologi turun tipis 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Perma Plasindo Tbk (BINO) naik 26,09 persen ke Rp174, PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) naik 21,51 persen ke Rp113, dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) naik 19,92 persen ke Rp7.225.