Dicaplok MIND ID, Vale Indonesia Segera Rights Issue

JAKARTA - Pemegang saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sepakati rencana penambahan modal dengan skema rights issue.

Keputusan diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vale Indonesia Tbk di Jakarta pada Jumat 19 April 2024.

Aksi korporasi ini bakal menjadi jembatan dalam pelaksanaan divestasi saham INCO kepada pemerintah dalam hal ini adalah PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD), Vale Indonesia akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 603.445.814 saham biasa yang dikeluarkan dari portepel.

“Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam pengembangan bisnis atau kegiatan usaha penyelenggaraan pertambangan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan,” kata manajemen dikutip, Sabtu (20/4/2024).

Sesuai prospektus HMETD, seluruh sertifikat/bukti rights yang dimiliki oleh Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) akan dialihkan kepada MIND ID. Nantinya, MIND ID akan membeli dan melaksanakan rights tersebut sebagai bagian dari transaksi saham baru.