HOME FINANCE MARKET UPDATE

MIND ID Dikabarkan Mau IPO

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:48 WIB
MIND ID Dikabarkan Mau IPO
MIND ID Dikabarkan IPO (Foto: BEI)
A
A
A

JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) dikabarkan akan melantai di bursa dengan melepas sahamnya ke publik melalui Initial Public Offering (IPO).

MIND ID yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk.

Menurut sumber Okezone, MIND ID akan melakukan IPO di bursa dalam waktu dekat. Padahal sebelumnya, Inalum yang merupakan anak usaha MIND ID yang dikabarkan akan IPO.

Tentu kabar ini masih ditunggu lebih lanjut yang dapat disampaikan otoritas terkait.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sebanyak 123 perusahaan masuk dalam pipeline penawaran umum perdana.

Jumlah ini mencakup seluruh instrumen investasi mulai dari efek bersifat ekuitas atau saham hingga surat utang atau obligasi dan/atau sukuk

Halaman:
1 2
Emiten BEI Tambang Mind Id IPO
