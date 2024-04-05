Tren Belanja Online Jelang Lebaran 2024, Ini Daftar Barang yang Paling Banyak Dibeli

JAKARTA - Tren belanja online jelang lebaran 2024, ini daftar barang yang paling banyak dibeli masyarakat.

Setelah Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran turun, animo belanja masyarakat dalam berbelanja cenderung meningkat.

Sejumlah kategori produk, seperti fashion muslim, fashion wanita, fashion anak dan bayi, otomotif serta makanan dan minuman, mengalami kenaikan penjualan yang signifikan di Tokopedia.

Sedangkan pada platform Shop | Tokopedia di aplikasi TikTok, beberapa kategori produk, yaitu kecantikan dan perawatan diri, elektronik, fashion wanita, fashion muslim, serta fashion pria juga mengalami peningkatan transaksi yang sangat tinggi (data 25-31 Maret 2024 dibandingkan rata-rata transaksi mingguan di bulan Februari 2024).

“Kami melihat masyarakat mulai lebih banyak membeli produk-produk kebutuhan yang berkaitan erat dengan Lebaran, seperti untuk mudik dan berkunjung ke rumah keluarga atau kerabat," kata Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Berikut ini Produk Paling Laris Jelang Lebaran 2024 di Tokopedia

Otomotif: kasur mobil, bantal mobil, oli motor, jaket motor, sensor dan kamera mobil; rata-rata peningkatan transaksi hampir 3,5 kali

Fashion Wanita: maxi dress, wedges, dress denim, loafers, sepatu heels; rata-rata peningkatan transaksi lebih dari 4 kali

Makanan dan Minuman: hampers dan parsel kue kering, biskuit dan wafer, paket sembako, puding dan jelly, minyak; rata-rata peningkatan hampir 5 kali

Fashion Anak dan Bayi: pakaian bayi, sandal anak, setelan anak, celana panjang anak, cardigan anak; rata-rata peningkatan transaksi hampir 5 kali

Fashion Muslim: kaftan, gamis, baju koko, busana muslim keluarga, abaya; rata-rata peningkatan penjualan hampir 12,5 kali