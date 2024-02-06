Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tren Belanja Online Orang RI, UMKM Diminta Lakukan Ini agar Tetap Cuan

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:23 WIB
Tren Belanja Online Orang RI, UMKM Diminta Lakukan Ini agar Tetap Cuan
Tren belanja online orang RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelaku UMKM diharapkan dapat beradaptasi dengan era digital yang dinamis. Perusahaan jasa pengiriman berbasis teknologi Ninja Xpress merilis hasil riset dari Suara UKM Negeri Vol 4 yang membahas tentang "Seluk Beluk Social Commerce di Indonesia".

Dalam kolaborasi dengan Milieu Insight, studi ini melibatkan lebih dari 600 responden yang merupakan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berjualan secara online.

“Era digital adalah era yang dinamis dan transformatif. Pelaku UKM tidak sebaiknya bergantung pada satu platform belanja atau transaksi online saja,” kata Chief of Marketing Ninja Xpress Andi Djoewarsa.Dalam acara suara UKM Negeri Vol.4 di Ninja Studio Jakarta Selatan,Selasa (6/2/2024).

Menurut Andi, strategi multi-platform dapat meminimalkan dampak bisnis jika ada isu di salah satu platform.

“Kami mendorong pelaku UKM untuk mengembangkan situs online sendiri dan memanfaatkan social commerce untuk meningkatkan pendapatan,” imbuhnya.

Adapun tujuan dari riset ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan social commerce dalam menjangkau target pasar dan meningkatkan penjualan. Social commerce sendiri merujuk pada platform yang berawal dari interaksi sosial dan digunakan untuk mengembangkan komunitas pengguna yang kemudian dapat dijadikan sumber pendapatan melalui berjualan. Hal ini di ungkapkan Chief of Marketing Ninja Xpress Andi Djoewarsa.

Halaman:
1 2
