Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

TikTok Tokopedia Jembatani Akses Modal UMKM Batik

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:20 WIB
TikTok Tokopedia Jembatani Akses Modal UMKM Batik
TikTok Tokopedia Gelar MelokalDenganBatik di Yogyakarta. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

YOGYAKARTA - TikTok Tokopedia mengungkapkan besarnya potensi bisnis batik Indonesia. Oleh karena itu, TikTok Tokopedia siap menjembatani para pelaku usaha atau UMKM batik mendapat akses permodalan supaya bisa lebih berkembang dan besar.

Tokopedia Fashion Category Lead, Desey Muharlina Bungsu mengatakan, TikTok Tokopedia akan melihat perkembangan para seller atau penjual batik Tanah Air. Bila dilihat ada potensi berkembang, maka akan diarahkan supaya mitra keuangan mau membantu pembiayan modalnya.

"Ada penilaian dan pertimbangan dari TikTok Tokopedia lebih dahulu. Hal ini jelas kita harus lihat bahwa partner atau seller ada potensi. Jadi penambahan modal dapat memberikan dampak positif pada bisnisnya. Jadi tidak semua seller," terangnnya dalam acara MelokalDenganBatik di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

melokaldenganbatik

Adapun seller batik yang dapat memperoleh hal tersebut dilihat dari produksinya. Jumlah penjualan hingga inovasi produk batiknya.

"Dalam proses pengembangan batik kita melihat ada beberapa seller punya potensi tinggi untuk berkembang. Artinya sisi produk diminati oleh masyarakat dan kemudian dari seller-nya si produsen ini sangat aktif dalam melakukan produksi. Menarik tahu desain apa yag cocok untuk marketing, tapi terkadang terbentur dalam permodalan," ujarnya.

Dia mengatakan, TikTok Tokopedia sudah menjalin kolaborasi dengan sejumlah mitra keuangan. Hanya saja, dirinya tak mendetailkan mitra keuangan konvensional atau online.

"Dalam hal ini TikTok dan Tokopedia berkolaborasi dengan beberapa mitra keuangan untuk bisa memberikan pinjaman modal kepada para seller ini. Tentu dengan adanya beberapa pertimbagnan tadi. Untuk berapa besaran modal mungkin tidak bisa diinfo di sini karena itu itu kebutuhan dan masing masing seller," ujarnya.

melokaldenganbatik

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3069913/hari-batik-nasional-2024-ternyata-ada-warisan-budaya-ri-yang-hampir-punah-wvcv6A07gn.jpg
Hari Batik Nasional 2024, Ternyata Ada Warisan Budaya RI yang Hampir Punah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068241/batik-asli-dari-indonesia-ishowspeed-tak-lagi-bingung-dPGbbjiAlN.jpg
Batik Asli dari Indonesia, IShowSpeed Tak Lagi Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/455/2966389/cerita-pengusaha-batik-tak-mau-nyerah-saat-pandemi-covid-19-O50ux3kxjr.jpg
Cerita Pengusaha Batik Tak Mau Nyerah saat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/455/2965955/jangan-bilang-batik-kalau-ternyata-tekstil-bermotif-iEduB4L0fX.jpg
Jangan Bilang Batik Kalau Ternyata Tekstil Bermotif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/455/2965952/umkm-untung-jualan-batik-meroket-9-kali-lipat-gegara-online-STgson99W5.jpg
UMKM Untung, Jualan Batik Meroket 9 Kali Lipat Gegara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957192/4-fakta-batik-impor-china-banjiri-pasar-ri-bikin-umkm-teriak-Hzlo0UP1aD.jpg
4 Fakta Batik Impor China Banjiri Pasar RI Bikin UMKM Teriak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement