Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Batik Impor China Banjiri Pasar RI Bikin UMKM Teriak

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:21 WIB
4 Fakta Batik Impor China Banjiri Pasar RI Bikin UMKM Teriak
Fakta Batik Impor China Bikin Perajin Teriak. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Impor batik dari Tiongkok merugikan para perajin batik lokal Indonesia. Pasalnya, impor tersebut berdampak pada kesejahteraan para perajin lokal yang telah lama membangun usahanya untuk membuat batik.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Minggu (21/1/2024), berikut 4 fakta impor batik dari China ke Indonesia yang merugikan para perajin batik lokal.

1. Perajin Minta Impor Dibatasi

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meminta impor batik dari China dibatasi. Mereka mengeluhkan membludaknya barang impor berupa batik di pasar dalam negeri.

Ketua Paguyuban Batik IBC Pekalongan, Abdurrahman mengatakan bahwa UMKM berharap impor batik terutama dari Tiongkok agar bisa dibatasi ketika nantinya oleh Ganjar Pranowo saat menjadi Presiden Indonesia.

“Tolong, Pak, banyaknya batik impor membuat industri batik dalam negeri kewalahan. Kita sulit bersaing karena harga batik impor itu murah sekali," kata Abdurrahman saat menemui Ganjar di Pekalongan.

2. Impor Batik dapat Melemahkan Eksistensi Batik Lokal

Banyak perajin batik yang mengeluhkan impor di batik dari Tiongkok. Pasalnya, hal tersebu membuat kelestarian dan eksistensi produk batik lokal berkurang. Hal itu diungkapkan Ganjar usai bertemu pengusaha muda, UMKM dan tokoh masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

3. Batik Impor Membuat Harga Jatuh

Selain dapat melemahkan eksistensi batik lokal, impor batik juga dianggap membuat harga batik lokal jatuh. Hal tersebut juga dikeluhkan para perajin kepada Ganjar, mengingat masalah tersebut sangat merugikan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3069913/hari-batik-nasional-2024-ternyata-ada-warisan-budaya-ri-yang-hampir-punah-wvcv6A07gn.jpg
Hari Batik Nasional 2024, Ternyata Ada Warisan Budaya RI yang Hampir Punah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068241/batik-asli-dari-indonesia-ishowspeed-tak-lagi-bingung-dPGbbjiAlN.jpg
Batik Asli dari Indonesia, IShowSpeed Tak Lagi Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/455/2966389/cerita-pengusaha-batik-tak-mau-nyerah-saat-pandemi-covid-19-O50ux3kxjr.jpg
Cerita Pengusaha Batik Tak Mau Nyerah saat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/455/2965973/tiktok-tokopedia-jembatani-akses-modal-umkm-batik-dvT88GjROc.jpg
TikTok Tokopedia Jembatani Akses Modal UMKM Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/455/2965955/jangan-bilang-batik-kalau-ternyata-tekstil-bermotif-iEduB4L0fX.jpg
Jangan Bilang Batik Kalau Ternyata Tekstil Bermotif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/455/2965952/umkm-untung-jualan-batik-meroket-9-kali-lipat-gegara-online-STgson99W5.jpg
UMKM Untung, Jualan Batik Meroket 9 Kali Lipat Gegara Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement