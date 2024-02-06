Cerita Pengusaha Batik Tak Mau Nyerah saat Pandemi Covid-19

YOGYAKARTA - Pandemi Covid-19 meninggalkan banyak kesan dan pengalaman yang luar biasa. Selama Covid-19, masyarakat dituntut bertahan karena penyakit meluas dan terjadi perubahan kehidupan karena pembatasan aktivitas di luar rumah.

Perubahan ini sangat terasa dampaknya bagi pelaku usaha. Seperti diceritakan CEO Rianty Batik Aditya Suryadinata.

Adit mengatakan, dilarang ada keramaian saat pandi membuat area Malioboro semuanya harus tutup. Hal ini terjadi selama setengah tahun dan dampaknya sangat besar.

"Saat pandemi kemarin kita bener-bener waktu itu sangat berdampak. Area Malioboro saat itu masuk area keramaian seperti mal jadi tutup setengah tahun sangat terasa," ujarnya,.dalam Workshop Batik Bersama Shop Tokopedia, Selasa (6/2/2024).

Meski toko ditutup dan penjualan turun, Rianty Batik masih bisa berdagang secara online. Sebab, bisnis batik yang sudah dirintis sejak 2007 sudah mulai dagang online sejak 2016-2017.

"Bertahap online itu sekitar 2016 atau 2017. Thanks God pada saat pandemi online bisa bantu kita survive. Jadi pada 2020 (saat pandemi) sudah ada market kita. Jadi sangat bantu melewati pandemi," ujarnya.

Adit merupakan lulusan luar negeri yang memilih meneruskan usaha orang tuanya, Rianty Batik. Dirinya mulai bergabung pada 2015.

Di sinilah Adit mulai menerapkan konsep jualan online untuk usaha batiknya. Karena itu, Rianty Batik sudah mencoba jualan online sejak 2016-2017.

"Jadi kebetulan saya bersyukur bisa kasih kesempatan studi di luar. Di sana platform online pada waktu itu normal saat di Indonesia belum ada, sehingga saat kembali muncul Tokopedia saat itu. Jadi kita tahu potensi besar karena di luar ada. Jadi oke kita masuk platform online," ujarnya.