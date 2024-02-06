5 Tips Dagang Batik Online, Jangan Murahan!

YOGYAKARTA - Bisnis batik masih menarik dan berpotensi karena pasar di Indonesia sangat besar. Bahkan batik menjadi pakaian untuk sekolah, kerja dan keseharian.

Hanya saja bisnis batik dengan platform online memiliki tantangan. Oleh karena itu, masyarakat yang mau merintis usaha batik dengan platform belanja online dapat memperhatikan sejumlah hal berikut ini:

1. Pondasi bisnis

CEO Rianty Batik Aditya Suryadinata mengatakan, dalam membuat usaha yang berkelanjutan tentu dibutuhkan pondasi yang kuat. Dasar ini wajib dimiliki para pelaku usaha.

"Kalau tips dari saya, kalau mau buat usaha sustain dan lama. Harus punya pondasi kuat, tidak ada jalan pindah," ujar Adit dal Workshop Batik Bersama Shop Tokopedia, di Malioboro, Yogyakarta, Selasa (6/2/2024).

2. Branding

Menurut Adit, branding sebuah produk yang mau dijual juga harus kuat. Pelaku usaha mesti membuat produk itu unik.

"Branding misal apa? Batik kualitas premium dengan harga terjangkau," ujarnya.