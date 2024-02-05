Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

UMKM Untung, Jualan Batik Meroket 9 Kali Lipat Gegara Online

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:47 WIB
UMKM Untung, Jualan Batik Meroket 9 Kali Lipat <i>Gegara</i> Online
TikTok Tokopedia Gelar MelokalDenganBatik di Yogyakarta. (Foto: Okezone.com/Feby)
YOGYAKARTA - TikTok Tokopedia mencatat transaksi penjualan batik terus meningkat. Bahkan potensi bisnisnya memiliki peluang yang sangat besar.

President of Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan, TikTok dan Tokopedia terus mendorong masyarakat belanja produk lokal. Salah satunya adalah produk batik Tanah Air.

"Beli lokal tujuannya membangun pelaku usaha, UMKM untung. Lewat kampanye batik, transaksi naik sembilan kali lipat dibanding transaksi harian mereka (UMKM)," ujarnya dalam acara #MelokalDenganBatik, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Oleh karena itu, TikTok Tokopedia berkomiten untuk memasimalkan potensi batik Indonesia dengan digitalisasi. Di mana platform digital disiapkan menjadi etalase produk-produk batik Indonesia.

melokaldenganbatik

"Melihat potensi besar itu, kami berupaya akselerasi platform digital bagi UKM. Ini memberi kontribusi terhadap ekonomi digital Tanah Air," ujarnya.

TikTok Tokopedia juga sudah menyiapkan banyak program untuk UKM lokal. Mulai dari inkubasi UMKM, Meja kelas perempuan maju digital dan sebagainya.

"Kelas maju digital ini dilakukan kepada 250 UMKM di Jogja. Kemudian diberikan juga meja kelas perempuan maju digital kepada 120 perempuan pelaku usaha agar dapat meningkatkan usaha," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif, E-Commerce, TikTok Indonesia Stephanie Susilo menambahkan, TikTok Tokopedia berkomitmen mendukung UMKM lokal termasuk yang ada di Yogyakarta. Tujuannya supaya para pelaku UMKM terus berkembang di era digital.

melokaldenganbatik

