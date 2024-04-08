Jokowi Klaim Tak Ada Antrean Panjang di Terminal-Bandara saat Mudik Lebaran 2024

Jokowi Klaim Tidak Ada Antrean Panjang di Terminal dan Bandara saat Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tidak ada antrean berlebihan baik di terminal maupun bandara pada arus mudik Lebaran 2024.

"Saya enggak melihat ada antrean yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan saya lihat nggak ada," ujar Presiden di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Jokowi juga menyebut bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun ini terpantau jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus," kata Jokowi.