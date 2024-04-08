Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Klaim Tak Ada Antrean Panjang di Terminal-Bandara saat Mudik Lebaran 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:27 WIB
Jokowi Klaim Tak Ada Antrean Panjang di Terminal-Bandara saat Mudik Lebaran 2024
Jokowi Klaim Tidak Ada Antrean Panjang di Terminal dan Bandara saat Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tidak ada antrean berlebihan baik di terminal maupun bandara pada arus mudik Lebaran 2024.

"Saya enggak melihat ada antrean yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan saya lihat nggak ada," ujar Presiden di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Jokowi juga menyebut bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun ini terpantau jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156086/pelabuhan-O3gK_large.jpg
Pengusaha Buka Suara soal Macet Parah di Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153535/kapal_asdp-W7tk_large.jpg
Alur Pelabuhan Dikeruk, Penyeberangan Bengkulu-Enggano Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151264/pelabuhan-yctf_large.jpg
558 Ribu Tiket Terjual, Diskon Tarif Pelabuhan Tingkatkan Penyeberangan saat Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151230/pelabuhan-kImL_large.jpg
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Beroperasi Kembali pada Awal Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151219/pelabuhan-Y0U6_large.jpg
Pelabuhan di Indonesia Jadi Etalase Ekonomi Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement