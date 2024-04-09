Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bus Listrik Mengaspal di Bandara Soetta, Ini Penampakannya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:47 WIB
Bus Listrik Mengaspal di Bandara Soetta, Ini Penampakannya
Bus Listrik Mengaspal di Bandara Soetta (Foto: Dokumentasi VKTR)
JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) bersama PT Gapura Angkasa mengumumkan penggunaan electric apron passenger bus dan charger di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

Hal ini dalam langkah besar menuju pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan efisiensi operasional.

"Bekerja sama dengan Gapura Angkasa tidak hanya menunjukkan kepercayaan pada teknologi kami, tetapi juga visi bersama kami untuk masa depan transportasi yang lebih hijau dan berkelanjutan," kata CEO VKTR Gilarsi W Setijono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Dikatakan, inisiasi inovatif itu bukan hanya tentang mengadopsi teknologi canggih, tetapi juga tentang memperlihatkan komitmen kuat kedua perusahaan terhadap praktik berkelanjutan dan mobilitas ramah lingkungan.

VKTR telah dipilih oleh Gapura Angkasa, penyedia jasa ground handling untuk memperkenalkan solusi transportasi yang efisien dan minim dampak lingkungan.

Kerja sama itu mencatatkan milestone penting di Indonesia dalam pemanfaatan kendaraan listrik untuk operasional bandara, mendukung ambisi nasional mencapai net zero emission pada 2060.

Melalui perjanjian itu, Gapura Angkasa menunjuk VKTR untuk menyediakan satu unit electric apron passenger bus dan charger, yang akan diserahkan di lokasi operasional di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Dengan penyediaan 60 unit bus listrik oleh VKTR sejak Juni 2022 hingga April 2024, telah berhasil dicapai penghematan sebanyak 1,8 juta liter bahan bakar diesel, setara dengan pengurangan lebih dari lima juta kilogram CO2.

Inisiatif ini merupakan langkah konkret menuju pengurangan signifikan jejak karbon yang dapat diadopsi oleh Bandara Soekarno-Hatta maupun bandara lainnya di seluruh Indonesia sebagai contoh nyata dari efek positif elektrifikasi transportasi terhadap lingkungan.

Selain itu, peningkatan dalam kendaraan yang ramah lingkungan juga dapat mencerminkan komitmen Gapura Angkasa terhadap praktik-praktik yang berkelanjutan dalam penyediaan layanan ground handling mereka.

