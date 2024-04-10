Jajaran Menteri di Pemerintahan Baru, Ini Kata Pengusaha

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyiapkan peta perekonomian yang disampaikan kepada pemerintahan yang akan datang. Di mana hasil pengumuman pemenang pemilu 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, untuk siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan jajaran menteri, pihaknya menyerahkan semua ke presiden terpilih.

“Sebenarnya kalau siapanya itu prerogative presiden, tentu saja kita selalu melihat dari profesionalisme, kinerja, pasti selalu kualifikasi seperti itu,” ujar Shinta saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

Shinta yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia ini yakin bahwa Prabowo telah memilih orang-orang yang kompeten.

“Tapi pastinya presiden yang akan datang juga sudah memiliki orang-orang terbaiknya mungkin sudah memilah untuk dicalonkan begitu ya,” ungkap dia.

“Kami saya rasa lebih kepada struktur maupun masukan-masukan ke kementeriannya,” imbuh Shinta.

Selain itu, Shinta merasa bahwa para pemimpin baru sudah pasti punya kemampuan, sehingga bisa menyerahkan semuanya ke presiden selanjutnya.

Menanggapi soal regenerasi, Shinta mengaku semua akan baik-baik saja dan akan menerima siapa yang akan terpilih.

“Saya rasa baik-baik saja ya, semua kan yang sudah menunjukkan kinerja yang baik, kalau perlu presiden terpilih merasa perlu dilanjutkan untuk ada continuity monggo gitu ya, saya rasa kami bisa menerima,” jelasnya.