HOME FINANCE HOT ISSUE

Perjanjian Dagang RI-Eropa Hampir Rampung, Pengusaha Bidik Peluang Ekspor

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |12:08 WIB
Perjanjian Dagang RI-Eropa Hampir Rampung, Pengusaha Bidik Peluang Ekspor
Apindo soal Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eropa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Negosiasi perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sudah berlangsung sejak 2016 hampir mencapai kesepakatan.

1. Siap Dongkrak Ekspor

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menyambut baik hal tersebut dan menegaskan siap untuk mendongkrak ekpor produk-produk padat karya ke wilayah Eropa.

"Kita sudah senang sekali itu hampir selesai, dan kita bersama pemerintah sudah diberitahu kira-kira peluang-peluangnya seperti apa. Jadi kita sekarang sudah siap," kata Shinta saat dijumpai di Menara Kadin, Jakarta dikutip, Senin (16/6/2025).

Meskipun perjanjian tersebut belum secara resmi ditandatangani dan diberlakukan, berbagai langkah persiapan telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga diseminasi informasi kepada para eksportir.

Apindo, menurut Shinta juga menyoroti pentingnya kesiapan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain yang lebih dulu menjalin kerja sama serupa, seperti Vietnam.

"Jadi sekarang eksportir-eksportir kita yang besar bisa lebih meningkatkan lagi di pasar EU, dan kita bisa bersaing dengan Vietnam, itu yang kunci sih. Jadi kita sekarang sudah siapkan khusus untuk diseminasi informasi, sosialisasi. Walaupun belum sepenuhnya selesai, belum ditandatangani, kita sudah siap sekarang," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
