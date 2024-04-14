Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Balik Lebaran, 20 Ribu Penumpang Naik Kereta Whoosh Hari Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:01 WIB
Puncak Arus Balik Lebaran, 20 Ribu Penumpang Naik Kereta Whoosh Hari Ini
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Diprediksi 20 Ribu. (Foto; okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memperkirakan penumpang Kereta Cepat Whoosh mencapai lebih dari 20.000 pada hari ini. Dari jumlah itu, lonjakan penumpang terjadi untuk relasi Tegalluar-Halim ataupun Padalarang-Halim.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, proyeksi sejalan dengan penjualan tiket Whoosh untuk keberangkatan pada Minggu sudah melebihi 17.000.

Menurutnya, hari ini merupakan weekend terakhir, sebelum cuti bersama Idul Fitri usai pada 15 April 2024. Hal itu diprediksi akan membuat adanya lonjakan pergerakan penumpang untuk kembali ke Jakarta.

"Pergerakan dan peningkatan penumpang mulai terlihat dan diprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik Kereta Cepat Whoosh. Hal ini juga terlihat dari penjualan tiket Whoosh keberangkatan Minggu sudah melebihi 17 ribu per Sabtu malam" ujar Eva.

Keberangkatan penumpang didominasi dari Stasiun Bandung dan menggunakan KA Feeder ke Stasiun Padalarang. Tidak sedikit pula penumpang yang memilih keberangkatan langsung dari Stasiun Padalarang dan Tegalluar.

Adapun jam-jam favorit penumpang pada puncak arus balik mulai jam 13.00 WIB hingga pukul 20.30 WIB dengan okupansi di atas 90 persen. Adapun untuk perjalanan di luar jam tersebut okupansinya sudah berada di 75 persen.

Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat, lanjut dia, KCIC sudah melakukan penambahan perjalanan Whoosh sebanyak 30 persen menjadi 52 perjalanan per hari hingga 18 April 2024.

Halaman:
1 2
