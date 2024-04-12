Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Kereta Cepat Whoosh Bocor, Ini Penjelasan KCIC

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |21:21 WIB
Viral Kereta Cepat Whoosh Bocor, Ini Penjelasan KCIC
Viral kereta cepat whoosh diduga bocor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral video Kereta Cepat Whoosh diduga bocor. Hal ini pun dibantah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Manajemen membantah bila Kereta Cepat Whoosh mengalami kebocoran saat berada di Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (Jabar). General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, air yang masuk ke dalam kereta seperti yang nampak dalam video disebabkan oleh tampias air hujan yang disertai angin kencang.

Saat kejadian di Stasiun Tegalluar terdapat satu rangkaian yang sedang melayani proses naik penumpang yakni rangkaian kereta G 1234. Adapun kondisi yang terdampak tampias air hujan terjadi pada kereta 1 dan kereta 6.

“Kondisi yang terjadi saat itu cuaca di area peron stasiun Tegalluar dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang, bersamaan dengan hujan disertai angin tersebut sedang berlangsung proses keberangkatan yang membuat seluruh pintu kereta harus terbuka sehingga air hujan yang terbawa angin kencang mengarah ke dalam kereta melalui pintu kereta yang sedang terbuka,” ujar Eva, Jumat (12/4/2024).

Pada saat kejadian, lanjut dia, petugas langsung melakukan pengeringan di seluruh area yang terkena tampias air hujan. Dalam kurun waktu 5 menit, kondisi kereta 1 dan 6 yang terdampak tampias air hujan sudah kembali kering seperti semula.

“KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Whoosh dengan nomor perjalanan KA G 1234 relasi Tegalluar-Halim keberangkatan pukul 14.00 WIB,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
