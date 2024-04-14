Penyebab Tol Japek Arah Jakarta Macet hingga 5 Km

JAKARTA - Kondisi Tol Jakarta-Cikampek mengalami kemacetan panjang 5 kilometer (Km) pada H+4 periode arus balik Lebaran 2024. Kemacetan itu mengular sejak KM 71 hingga KM 66 arah Jakarta.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan, kemacetan panjang yang sudah terlihat dari GT Cikampek Utama disebabkan adanya pertemuan dari arah timur Trans Jawa dan Selatan atau arah Bandung di KM 66.

"(Kemacetan) Ini karena di depan di KM 66 ada pertemuan lalin dari Cikatama dan lalin dari arah Bandung (kalihurip utama)," ujar Faiza kepada MNC Portal, Minggu (14/4/2024).

Pantauan MNC Portal di Gerbang Tol Cikampek Utama, laju kendaraan sudah tersendat ketika kendaraan melewati GT Cikatama. Terlihat, kecepatan kendaraan tidak lebih dari 20 KM/Jam.

Di samping itu, macetnya lalin ini juga disebabkan oleh adanya periode arus balik pada mudik lebaran 2024. Jika melihat periode cuti bersama yang akan habis pada 15 April besok, Kementerian Perhubungan memproyeksikan puncak arus mudik terjadi pada hari ini.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat, pada Minggu 14 April sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 11.47 WIB total kendaran yang masuk ke Jakarta melalui GT Cikampek Utama sebanyak 23.947 kendaraan.

Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan akumulasi kendaraan yang masuk sejak pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB yang berjumlah 17.678 kendaraan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan periode arus balik lebaran 2024 akan dimulai pada H+2 lebaran yang jatuh pada Jumat 12 April dan puncaknya Minggu dan Senin 14-15 April.