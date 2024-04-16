Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Biaya Layanan Penjual di E-commerce

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:24 WIB
Daftar Biaya Layanan Penjual di E-commerce
Daftar biaya layanan penjual di e-commerce (Foto: Shutterstock)




JAKARTA – Daftar biaya layanan penjual di e-commers yang wajib diketahui pedagang online shop. Shopee, Lazada dan Tokopedia telah menetapkan biaya layanan penjual terbaru kepada penjual atau seller di platformnya.

Dikutip dari laman Seller Tokopedia, Selasa (16/4/2023), penyesuaian tersebut berlaku bagi penjual atau seller dengan level keanggotaan Power Merchant, Power Merchant Pro. Tokopedia membebankan besaran biaya layanan yang harus dibayar seller bervariasi mulai dari 2% hingga 6,5% dari harga produk yang dijual.

Jika dilihat kembali, penyesuaian biaya layanan ini juga telah dilakukan oleh sejumlah platform belanja online atau e-commerce. Selain Tokopedia, Shopee juga sudah lebih dulu melakukan penyesuaian biaya layanan.

Di penghujung tahun lalu, Shopee telah menaikan biaya admin penjual di lapaknya atau seller. Mengutip dari laman resmi Shopee, kenaikan admin itu akan berlaku untuk penjual kategori Non-Star atau Star+. Besaran biaya yang dikenakan kepada penjual mulai dari 3,5% hingga 8,5%. Lazada pun menyusul dengan mengumumkan kenaikkan di pertengahan bulan Desember.

Detail perbandingan penyesuaian biaya layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada

Tokopedia telah mengkategorikan produk ke dalam 5 grup dengan rincian biaya layanan sebagai berikut:

• Kategori Grup A: 6,5%

• Kategori Grup B: 5,5%

• Kategori Grup C: 4%

• Kategori Grup D: 3,1%

• Kategori Grup E: 2%

