Apple Bangun Pabrik di Indonesia, Harga iPhone Lebih Murah

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook akan membangun pabriknya di Indonesia. Hal ini memberi dampak positif karena harga iphone dan ipad bisa murah.

Tim Cook sangat senang datang ke Indonesia karena adanya potensi yang luar biasa dan dukungan untuk membuka pabrik di sini. Sehingga harga Apple dapat lebih murah.

"Membangun atau mengadakan proses manufaktur di sini mereka positif nanti detailnya ditindaklanjuti. Kita impor 2,8 juta HP di tahun 2023, di mana 85% nya Apple berarti kan hampir 2 juta lebih ya. Kita impor langsung Apple. Kalau dengan angka segitu, masa iya gak mau bangun pabrik di Indonesia. Ya, ujung-ujungnya Apple bisa lebih murah," tuturnya.

Sementara itu, Tim Cook bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selama 1 jam bertemu, keduanya menyepakati beberapa hal penting, salah satunya peningkatan kerjasama dalam global supply chain industri teknologi.