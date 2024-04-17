Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apple Bangun Pabrik di Indonesia, Harga iPhone Lebih Murah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |14:22 WIB
Apple Bangun Pabrik di Indonesia, Harga iPhone Lebih Murah
Tim Cook Usai Bertemu Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook akan membangun pabriknya di Indonesia. Hal ini memberi dampak positif karena harga iphone dan ipad bisa murah.

Tim Cook sangat senang datang ke Indonesia karena adanya potensi yang luar biasa dan dukungan untuk membuka pabrik di sini. Sehingga harga Apple dapat lebih murah.

"Membangun atau mengadakan proses manufaktur di sini mereka positif nanti detailnya ditindaklanjuti. Kita impor 2,8 juta HP di tahun 2023, di mana 85% nya Apple berarti kan hampir 2 juta lebih ya. Kita impor langsung Apple. Kalau dengan angka segitu, masa iya gak mau bangun pabrik di Indonesia. Ya, ujung-ujungnya Apple bisa lebih murah," tuturnya.

Sementara itu, Tim Cook bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selama 1 jam bertemu, keduanya menyepakati beberapa hal penting, salah satunya peningkatan kerjasama dalam global supply chain industri teknologi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396/apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117544/apple-8P0D_large.jpg
Siap-Siap, iPhone 16 Sudah Bisa Dijual di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104719/apple-tnRj_large.jpg
Apple Investasi Rp163 Triliun di Indonesia Secara Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/320/3103566/apple-Bw5T_large.jpg
3 Fakta iPhone 16 dan Syarat dari Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103713/apple-zQIg_large.jpg
Ini Alasan Apple Ogah Bangun Pabrik iPhone di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102965/apple-Mp1L_large.jpg
6 Fakta Terbaru RI Tolak Proposal Investasi Apple
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement