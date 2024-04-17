Akselerasi Literasi dan Inklusi Keuangan, BRI KC Tanah Abang Bidik 2.743 Agen BRILink di 2024

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Regional Office (RO) Jakarta 1 terus mendorong jumlah Agen BRILink bertambah setiap tahun. Termasuk di BRI Kantor Cabang Tanah Abang yang menargetkan 2.743 Agen BRILink di 2024.

“Jumlah Agen BRILink di Desember 2023 mencapai 1.960 agen. Berdasarkan data Februari 2024, jumlahnya menjadi 1.987 agen. Sehingga ada pertumbuhan sebanyak 27 agen,” tutur Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Tanah Abang Totok Siswanto dihubungi Okezone.com di Jakarta, baru-baru ini.

Adapun target hingga Desember 2024 sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), kata Totok, ada 2.743 Agen BRILink. Sehingga ada growth sesuai RKA sebanyak 783 agen.

“Target transaksi BRILink di Desember 2023 sebanyak 1.723.750. Sementara sesuai RKA di Desember 2024 mencapai 2.002.589 transaksi BRILink,” ucap Totok.

Untuk mengejar target tersebut, Totok mengaku perlu adanya strategi agar bisa menambah jumlah Agen BRILink. Caranya, dengan mendekat ke lokasi usaha dan jenis usaha yang ada di sekitar atau wilayah Agen BRILink.

“Lokasi usaha bisa seperti pusat bisnis atau kompleks daerah tertentu. Dengan begitu, keberadaan Agen BRILink bisa mendekatkan pelayanan BRI kepada masyarakat begitu juga sebaliknya.

Sejauh ini, persaingan aplikasi juga semakin ketat. Untuk itu, BRI juga terus meningkatkan pelayanan BRILink agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Selain peningkatan kelengkapan fitur, juga dengan penyediaan layanan khusus handling complaint (penanganan keluhan),” ucap Totok. Handling complaint merupakan cara yang memungkinkan untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Termasuk juga untuk menghindari beralihnya nasabah ke perusahaan kompetitor.

Selain itu, kata Totok, biaya yang murah juga menjadi perhatian. Termasuk semakin sering dilakukan pengenalan Agen BRILink kepada masyarakat, baik dengan gathering maupun secara langsung dan melalui media.

Totok mengatakan, Agen BRILink sebagai kepanjangan tangan dari BRI dinilai sangat efektif dalam memberikan literasi dan inklusi keuangan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Agen BRILink kan layanan perbankan yang dilakukan oleh masyarakat di luar bank. Bahkan, bisa juga oleh organisasi misalnya koperasi. Di mana Agen BRILink bisa melakukan pelayanan perbankan pada umumnya, seperti menerima setoran, penarikan tabungan, transfer ke seluruh rekening di mana pun dan di bank mana pun,” katanya.

Kemudian atas layanan tersebut, kata Totok, Agen BRILink akan memperoleh fee sebesar 50 persen. “Misalkan untuk pembayaran tagihan listrik. Misal, BRI dapat Rp4.000 tiap transaksi. Maka 50 persennya diberikan ke Agen BRILink tersebut,” katanya.

Tidak berhenti di situ saja, kata Totok, Agen BRILink juga mendapatkan fee untuk referral pinjaman yang disetujui BRI untuk diberikan kredit.

“Maka Agen BRILink dapat fee. Jika kredit tersebut lancar sampai lunas, Agen BRILink tersebut dapat fee lagi. Sehingga nampak jika transaksinya banyak, maka fee yang diterima juga semakin banyak. Mengingat transaksinya kan macam-macam, selain pembayaran Listrik, ada juga pembelian pulsa, transfer dan lainnya,” kata Totok.