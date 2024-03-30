Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

BRI RO Jakarta 1 Ungkap Strategi Memenangkan Persaingan, Begini Syarat Mudah Jadi Agen BRILink

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:25 WIB
BRI RO Jakarta 1 Ungkap Strategi Memenangkan Persaingan, Begini Syarat Mudah Jadi Agen BRILink
BRI Regional Office Jakarta 1 mempunyai strategi memenangkan persaingan. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong jumlah Agen BRILink bertambah terus, termasuk di BRI Regional Office (RO) Jakarta 1. Untuk menjadi Agen BRILink, syaratnya mudah.

“Setiap kantor cabang di BRI RO Jakarta 1 mempunyai target masing-masing terkait jumlah Agen BRILink. Saat ini persaingan sangat ketat. Untuk itu, perlu strategi untuk memenangkan persaingan. Harus inisiatif dan kreatif melihat peluang bisnis,” tutur Ismael selaku BRI Regional Operation Head Jakarta 1 kepada Okezone.com di sela-sela acara “Berbagi Kebahagiaan Bersama BRI Group”, di Kantor Regional Office (RO) BRI Jakarta 1, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

BRI
BRI Regional Operation Head Jakarta 1 Ismael bersama adik yatim. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Saat ini, BRI RO Jakarta 1 memiliki 24 kantor cabang, 52 kantor cabang pembantu, 93 BRI unit, dan 66 kantor kas. Untuk jumlah Agen BRILink, tercatat 11.518 agen.

"Harapannya, target di masing-masing kantor cabang terlampaui. Jakarta secara umum mempunyai potensi yang tinggi, sebanyak 80 persen kerja di sini. Peluang Agen BRILink untuk ditambah sangat besar. Karena itu, harus jeli dan lebih aktif melihat potensi, sehingga bisa meningkatkan pencapaian,” ucap Ismael.

Menurutnya, semua kantor cabang di BRI RO Jakarta 1 agresif.

“Masing-masing punya potensi dan harus digarap dengan baik,” ucapnya.

Ismael melihat, tantangan di daerah sama dengan Jakarta.

“Semua bisa diandalkan, bisa mencari prospek yang bagus. Hanya di daerah terbatas. Potensi di Jakarta bisa 10 kali lipat di daerah. Untuk itu, harapan saya bisa saling berkolaborasi meningkatkan BRI secara keseluruhan. Meningkatkan keuntungan,” katanya.

Terkait target Agen BRILink di BRI Kantor Cabang (KC) Jakarta Rawamangun, Pimpinan Cabang Jakarta Rawamangun Rahardian Umar Dani menyebut hingga Desember 2024 sebanyak 2.355 agen.

“Saat ini, jumlah BRI Unit di Kanca Rawamangun sebanyak 11 unit. Untuk total agen BRILink sebanyak 1.831 agen, sesuai data 29 Februari 2024. Target agen BRILink di masing-masing unit, jumlahnya berbeda,” kata pria yang akrab disapa Dani, ditemui Okezone.com di Kantor Cabang Jakarta Rawamangun, Jalan Pemuda Kav 79 A, Jakarta Timur, belum lama ini.

BRI
Pimpinan Cabang Jakarta Rawamangun Rahardian Umar Dani. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Berdasarkan data saat ini, komposisi Agen BRILink di BRI Unit Kanca Rawamangun Unit, seperti Kayu Putih (361), Pasar Palad (226), Ampera (208), RS Persahabatan (156), Pulogadung (154), Pegangsaan Dua (154), Pulomas (140), Pisangan Lama (136), Kayu Tinggi (105), Rawamangun (101) dan Cipinang (90).

Menurut Dani, masing-masing unit diberi target berbeda hingga Desember 2024. Perinciannya setiap unit, antara lain Kayu Putih (463), Pasar Palad (290), Ampera (270), RS Persahabatan (198), Pulogadung (194), Pegangsaan Dua (198), Pulomas (191), Pisangan Lama (174), Kayu Tinggi (135), Rawamangun (127) dan Cipinang (115).

“Mengingat Jakarta Timur, khususnya area Rawamangun banyak potensi keramaian seperti pasar, maka ada penambahan Agen BRILink hingga 2024 yang ditargetkan menjadi 2.355 dari 1.831 agen. Jadi, ada penambahan sekitar 524 Agen BRILink,” kata Dani.

Tentu saja untuk mengejar target tersebut, sambung Dani, tidak sembarang siapa pun. Tetap mengedepankan kriteria selektif dalam akuisisi.

“Dengan banyaknya agen BRILink, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ada sharing fee yang diberikan BRI sebanyak 50 persen. Selain itu, bisa juga meningkatkan financial inclusion. Sehingga dengan adanya banyak Agen BRILink, bisa menjangkau banyak masyarakat yang belum bankable,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322/bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168461/bri-PG1i_large.jpg
Salurkan Kredit Rp1.137,8 Triliun, BRI Perkuat UMKM demi Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167614/dirut_bri-6pyE_large.jpg
BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Pimpin Industri Keuangan Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement