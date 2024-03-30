BRI RO Jakarta 1 Ungkap Strategi Memenangkan Persaingan, Begini Syarat Mudah Jadi Agen BRILink

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong jumlah Agen BRILink bertambah terus, termasuk di BRI Regional Office (RO) Jakarta 1. Untuk menjadi Agen BRILink, syaratnya mudah.

“Setiap kantor cabang di BRI RO Jakarta 1 mempunyai target masing-masing terkait jumlah Agen BRILink. Saat ini persaingan sangat ketat. Untuk itu, perlu strategi untuk memenangkan persaingan. Harus inisiatif dan kreatif melihat peluang bisnis,” tutur Ismael selaku BRI Regional Operation Head Jakarta 1 kepada Okezone.com di sela-sela acara “Berbagi Kebahagiaan Bersama BRI Group”, di Kantor Regional Office (RO) BRI Jakarta 1, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).



BRI Regional Operation Head Jakarta 1 Ismael bersama adik yatim. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Saat ini, BRI RO Jakarta 1 memiliki 24 kantor cabang, 52 kantor cabang pembantu, 93 BRI unit, dan 66 kantor kas. Untuk jumlah Agen BRILink, tercatat 11.518 agen.

"Harapannya, target di masing-masing kantor cabang terlampaui. Jakarta secara umum mempunyai potensi yang tinggi, sebanyak 80 persen kerja di sini. Peluang Agen BRILink untuk ditambah sangat besar. Karena itu, harus jeli dan lebih aktif melihat potensi, sehingga bisa meningkatkan pencapaian,” ucap Ismael.

Menurutnya, semua kantor cabang di BRI RO Jakarta 1 agresif.

“Masing-masing punya potensi dan harus digarap dengan baik,” ucapnya.

Ismael melihat, tantangan di daerah sama dengan Jakarta.

“Semua bisa diandalkan, bisa mencari prospek yang bagus. Hanya di daerah terbatas. Potensi di Jakarta bisa 10 kali lipat di daerah. Untuk itu, harapan saya bisa saling berkolaborasi meningkatkan BRI secara keseluruhan. Meningkatkan keuntungan,” katanya.

Terkait target Agen BRILink di BRI Kantor Cabang (KC) Jakarta Rawamangun, Pimpinan Cabang Jakarta Rawamangun Rahardian Umar Dani menyebut hingga Desember 2024 sebanyak 2.355 agen.

“Saat ini, jumlah BRI Unit di Kanca Rawamangun sebanyak 11 unit. Untuk total agen BRILink sebanyak 1.831 agen, sesuai data 29 Februari 2024. Target agen BRILink di masing-masing unit, jumlahnya berbeda,” kata pria yang akrab disapa Dani, ditemui Okezone.com di Kantor Cabang Jakarta Rawamangun, Jalan Pemuda Kav 79 A, Jakarta Timur, belum lama ini.



Pimpinan Cabang Jakarta Rawamangun Rahardian Umar Dani. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Berdasarkan data saat ini, komposisi Agen BRILink di BRI Unit Kanca Rawamangun Unit, seperti Kayu Putih (361), Pasar Palad (226), Ampera (208), RS Persahabatan (156), Pulogadung (154), Pegangsaan Dua (154), Pulomas (140), Pisangan Lama (136), Kayu Tinggi (105), Rawamangun (101) dan Cipinang (90).

Menurut Dani, masing-masing unit diberi target berbeda hingga Desember 2024. Perinciannya setiap unit, antara lain Kayu Putih (463), Pasar Palad (290), Ampera (270), RS Persahabatan (198), Pulogadung (194), Pegangsaan Dua (198), Pulomas (191), Pisangan Lama (174), Kayu Tinggi (135), Rawamangun (127) dan Cipinang (115).

“Mengingat Jakarta Timur, khususnya area Rawamangun banyak potensi keramaian seperti pasar, maka ada penambahan Agen BRILink hingga 2024 yang ditargetkan menjadi 2.355 dari 1.831 agen. Jadi, ada penambahan sekitar 524 Agen BRILink,” kata Dani.

Tentu saja untuk mengejar target tersebut, sambung Dani, tidak sembarang siapa pun. Tetap mengedepankan kriteria selektif dalam akuisisi.

“Dengan banyaknya agen BRILink, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ada sharing fee yang diberikan BRI sebanyak 50 persen. Selain itu, bisa juga meningkatkan financial inclusion. Sehingga dengan adanya banyak Agen BRILink, bisa menjangkau banyak masyarakat yang belum bankable,” ucapnya.