HOME FINANCE MARKET UPDATE

BCA Raup Laba Bersih Rp12,9 Triliun di Kuartal I 2024, Naik 11,7%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:46 WIB
BCA Raup Laba Bersih Rp12,9 Triliun di Kuartal I 2024, Naik 11,7%
BCA Raup Laba Bersih Rp12,9 Triliun (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) meraup laba bersih Rp12,9 triliun pada kuartal I-2024. Laba bersih BCA ini naik 11,7% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan ini ditopang ekspansi pembiayaan yang disalurkan, perbaikan kualitas pinjaman secara konsisten, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, laba bersih BCA dan entitas anak didorong oleh kenaikan total kredit sebesar 17,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp835,7 triliun per Maret 2024. Pertumbuhan total kredit tersebut berada di atas rata-rata industri.

“Kami melihat optimisme konsumsi masyarakat, khususnya selama periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini, turut berdampak positif bagi penyaluran kredit BCA hingga Maret 2024. Minat kredit konsumer terjaga dengan baik," ungkap Jahja dalam konferensi pers paparan kinerja BCA Kuartal I 2024, Senin (22/4/2024).

Adapun hingga akhir Maret, lanjut Jahja, total aplikasi KPR dan KKB pada BCA Expoversary 2024 telah mencapai lebih dari Rp30 triliun, dan diharapkan terus bertambah hingga penutupan nanti.

"Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kinerja hingga akhir tahun ini, sejalan dengan positifnya prospek perekonomian nasional,” imbuh Jahja.

Kredit korporasi tumbuh 22,1% YoY sehingga totalnya Rp389,2 triliun per Maret 2024, sementara kredit komersial naik 9,3% YoY menjadi Rp125,2 triliun.

Kinerja kredit UKM melanjutkan tren pertumbuhan di atas rata-rata industri, seperti kinerja tahun sebelumnya. Per Maret 2024, kredit UKM BCA naik 13,5% YoY mencapai Rp110,4 triliun. Kredit konsumer meningkat 14,9% YoY menjadi Rp201,6 triliun.

