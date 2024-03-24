Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Bos BCA soal Transformasi Digital Perbankan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |12:38 WIB
Cerita Bos BCA soal Transformasi Digital Perbankan
Cerita Presdir BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkap besarnya dampak teknologi ke sektor perbankan.

Memimpin BCA sejak 2011, Jahja tak memungkiri bahwa perkembangan teknologi turut memainkan peran penting dalam transformasi.

Jahja mengungkap, BCA melakukan transformasi dari penggunaan internet banking hingga mobile banking.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menjaga keseimbangan antara kemudahan penggunaan (user-friendly) dan keamanan (security) merupakan tantangan tersendiri.

Dengan transformasi digital, hanya sekitar 0,4% transaksi nasabah BCA yang dilakukan di luar cabang, menandakan bahwa tabungan tidak lagi hanya dilihat dari segi bunganya, tetapi juga dari kenyamanan bertransaksi yang ditawarkan oleh bank.

Kendati demikian, dia menyadari pentingnya menjadi ramah pengguna (user-friendly) bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang lebih senior yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi digital.

Halaman:
1 2
