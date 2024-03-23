Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

9,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Sri Mulyani: Ini Hal Baik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:03 WIB
9,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Sri Mulyani: Ini Hal Baik
9,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa 9.601.041 wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Orang Pribadi (OP) per Kamis 22 Maret 2024. Realisasi ini tumbuh 7,7% dari tahun 2023, alias meningkat 686.980 SPT.

“Ini adalah suatu hal baik dan kami dari sisi Kemenkeu, Ditjen Pajak, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang laporkan SPT yang pendapatan di atas tidak kena pajak,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Dari jumlah WP yang telah melaporkan SPT, sebanyak 8.409.804 melaporkan melalui e-Filling. Angka ini meningkat dari periode yang sama tahun lalu mencapai 7.792.609.

“Kalau yang e-form 885.914 orang tahun ini, tahun lalu 860.430. Yang lakukan e-spt 10 orang. Yang manual 224.313 orang,” terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement