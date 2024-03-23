9,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Sri Mulyani: Ini Hal Baik

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa 9.601.041 wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Orang Pribadi (OP) per Kamis 22 Maret 2024. Realisasi ini tumbuh 7,7% dari tahun 2023, alias meningkat 686.980 SPT.

“Ini adalah suatu hal baik dan kami dari sisi Kemenkeu, Ditjen Pajak, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang laporkan SPT yang pendapatan di atas tidak kena pajak,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Dari jumlah WP yang telah melaporkan SPT, sebanyak 8.409.804 melaporkan melalui e-Filling. Angka ini meningkat dari periode yang sama tahun lalu mencapai 7.792.609.

“Kalau yang e-form 885.914 orang tahun ini, tahun lalu 860.430. Yang lakukan e-spt 10 orang. Yang manual 224.313 orang,” terangnya.