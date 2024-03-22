9,6 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi Sudah Lapor SPT

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 9.601.041 wajib pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Orang Pribadi (OP). Data tersebut tercatat hingga Kamis 21 Maret 2024.

Realisasi ini tumbuh 7,7% dari tahun 2023, alias meningkat 686.980 SPT.

“Ini adalah suatu hal baik dan kami dari sisi Kemenkeu, Ditjen Pajak, kami ssampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang laporkan SPT yang pendapatan di atas tidak kena pajak,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Dari jumlah WP yang telah melaporkan SPT, sebanyak 8.409.804 melaporkan melalui e-Filling. Angka ini meningkat dari periode yang sama tahun lalu mencapai 7.792.609.

“Kalau yang e-form 885.914 orang tahun ini, tahun lalu 860.430. Yang lakukan e-spt 10 orang. Yang manual 224.313 orang,” terangnya.