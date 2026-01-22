Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Catat 98.091 SPT Telah Lapor, 12,3 Juta Aktivasi Coretax

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |08:19 WIB
DJP Catat 98.091 SPT Telah Lapor, 12,3 Juta Aktivasi Coretax
DJP Catat 98.091 SPT Telah Lapor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan kepatuhan wajib pajak pada awal tahun 2026. Hingga Rabu, 21 Januari 2026, arus pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 terus mengalir deras, seiring dengan percepatan adopsi sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli memaparkan bahwa jumlah SPT yang masuk hingga pertengahan pekan ini telah mendekati angka 400 ribu dokumen.

"Untuk periode s.d. 21 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 398.091 SPT telah disampaikan oleh wajib pajak," jelas Rosmauli dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Adapun penyampaian SPT ini didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan yang mencapai 328.933 laporan. Disusul kemudian oleh kelompok Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 48.481 laporan.

Sementara itu, untuk Wajib Pajak Badan dengan tahun buku Januari-Desember, tercatat 20.538 perusahaan yang melaporkan dalam mata uang Rupiah dan 39 perusahaan menggunakan mata uang Dolar AS.

DJP juga mengidentifikasi adanya kelompok wajib pajak dengan periode tahun buku yang berbeda, dimana 97 WP Badan (Rupiah) dan 3 WP Badan (Dolar AS) telah melakukan pelaporan sejak Agustus tahun lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196531/pajak-49ku_large.jpg
DJP Catat 372.184 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, 12,2 Juta WP Aktivasi Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196520/bimo_wijayanto-kBEL_large.jpg
Banyak Tantangan, Dirjen Pajak Putar Otak demi Target Penerimaan Rp2.357,7 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195945/djp-jNSq_large.jpg
Kantor Pusat DJP Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi Pegawai Pajak, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195190/kantor_pajak_digeledah_kpk-tuQE_large.jpg
Kantor Pusat Digeledah KPK, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194859/pajak-UzFk_large.jpg
Ternyata Segini Gaji Pegawai Pajak yang Kena OTT KPK, Tukin Tertinggi Rp117 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194466/bebas_pajak-Drhy_large.jpg
5 Fakta Bebas Pajak Bagi Pekerja dengan Gaji Maksimal Rp10 Juta 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement