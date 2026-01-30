Dirut BEI Mundur, Purbaya: Bentuk Tanggung Jawab atas Kesalahan Fatal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, pada pagi ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, pada pagi ini. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat sebagai konsekuensi atas kegagalan manajemen bursa dalam mengantisipasi isu transparansi yang diangkat oleh MSCI, yang memicu anjloknya IHSG hingga terkena trading halt.

Purbaya menegaskan, pengabaian terhadap masukan lembaga indeks global tersebut menjadi pemicu utama koreksi tajam di pasar modal domestik.

“Tanggapan saya, itu positif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

“Dia tidak mem-follow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan fatal, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam,” tambahnya.

Menkeu memperingatkan bahwa kelalaian di sektor pasar modal tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi nasional yang tengah diperbaiki secara masif.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan “bersih-bersih”, Purbaya mengungkapkan rencana perombakan besar di Direktorat Jenderal Pajak pada pekan depan, mengikuti langkah serupa yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kemarin Bea Cukai saya ganti sekitar 34–35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak akan saya putar. Yang ketahuan main-main akan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi,” tegas Purbaya.