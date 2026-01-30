Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dirut BEI Mundur, Purbaya: Bentuk Tanggung Jawab atas Kesalahan Fatal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |12:57 WIB
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Bentuk Tanggung Jawab atas Kesalahan Fatal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, pada pagi ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, pada pagi ini. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat sebagai konsekuensi atas kegagalan manajemen bursa dalam mengantisipasi isu transparansi yang diangkat oleh MSCI, yang memicu anjloknya IHSG hingga terkena trading halt.

Purbaya menegaskan, pengabaian terhadap masukan lembaga indeks global tersebut menjadi pemicu utama koreksi tajam di pasar modal domestik.

“Tanggapan saya, itu positif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

“Dia tidak mem-follow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan fatal, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam,” tambahnya.

Menkeu memperingatkan bahwa kelalaian di sektor pasar modal tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi nasional yang tengah diperbaiki secara masif.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan “bersih-bersih”, Purbaya mengungkapkan rencana perombakan besar di Direktorat Jenderal Pajak pada pekan depan, mengikuti langkah serupa yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kemarin Bea Cukai saya ganti sekitar 34–35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak akan saya putar. Yang ketahuan main-main akan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi,” tegas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198487//ihsg-tZDa_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.329 Usai Dirut BEI Iman Rachman Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198485//saham-9HOA_large.jpg
Demutualisasi dan Naikkan Free Float Jadi Kunci Perbaikan Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198474//dirut_beoi-U3NM_large.jpg
BEI Siapkan Plt Dirut Usai Iman Rachman Mundur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198459//bei-30DY_large.jpg
Respons BEI Usai Dirut Iman Rachman Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198453//dirut_bei-K4bU_large.jpg
Harta Kekayaan Dirut BEI Iman Rachman yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198451//dirut_bei-naIH_large.jpg
Profil dan Jejak Karier Iman Rachman, Dirut BEI yang Mundur Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement