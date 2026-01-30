Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke 8.329 Usai Dirut BEI Iman Rachman Mundur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |12:46 WIB
IHSG Sesi I Naik ke 8.329 Usai Dirut BEI Iman Rachman Mundur
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup menguat usai keputusan mengejutkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, yang mengundurkan diri. IHSG naik 1,18% ke level 8.329,15 pada sesi I perdagangan Jumat (30/1/2026). Indeks sempat menyentuh level tertinggi 8.408 pada perdagangan hari ini.

Total volume transaksi tercatat sebanyak 31,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp22,1 triliun. Sebanyak 571 saham menguat, 197 saham melemah, dan 190 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, antara lain LQ45 naik 2,28%, IDX30 menguat 2,23%, MNC36 naik 2,48%, serta indeks JII menguat 1,82%.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat meliputi konsumer non-siklikal, energi, infrastruktur, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, keuangan, dan properti. Sementara itu, sektor yang melemah antara lain bahan baku, industri, dan teknologi.

Daftar saham penghuni top gainers antara lain PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE), dan PT Eratex Djaja Tbk (ERTX).

Sementara itu, saham penghuni top losers di antaranya PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO), PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS), dan PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ).

Sebelumnya, Iman mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar yang terjadi belakangan ini. IHSG runtuh dari level tertingginya di kisaran 9.000 pada pertengahan Januari menjadi di kisaran 8.000 pada akhir Januari.

 

