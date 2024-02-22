4,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak (DJP) melaporkan 4.397.047 wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan 2023 hingga 21 Februari 2024.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, SPT Tahunan yang disampaikan tersebut 2,16% lebih tinggi dari diterima DJP di periode yang sama tahun lalu. Adapun SPT Tahunan ini lebih banyak dilaporkan secara online.

BACA JUGA: Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi

"Terima kasih kepada masyarakat wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT secara elektronik, baik melalui e-filling maupun e-form, dan walaupun juga kami untuk hal-hal tertentu SPT manual masih kami terima," ungkap Suryo dalam konferensi pers APBNKITA edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Dari total 4,3 juta wajib pajak tersebut, SPT Tahunan yang dilaporkan terdiri atas 4,25 juta wajib pajak orang pribadi dan 139.637 wajib pajak badan.

BACA JUGA: SPTP Tuntaskan Sejumlah Target Pemurnian Bisnis

Penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi tersebut mengalami pertumbuhan 2,18% dan wajib pajak badan tumbuh 1,25%.

Suryo menegaskan mayoritas SPT Tahunan disampaikan secara online atau elektronik, sedangkan yang secara manual hanya 89.232.