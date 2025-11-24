Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |14:35 WIB
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
Penerimaan Pajak Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan adanya lonjakan signifikan pada realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2025 menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraksi pada penerimaan pajak neto. Secara keseluruhan, total nilai restitusi hingga Oktober mencapai Rp340,52 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menjelaskan, realisasi restitusi pajak melonjak sebesar 36,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Lonjakan ini berakibat pada penurunan penerimaan pajak neto yang tercatat minus 3,8 persen (yoy), atau mencapai Rp1.459,03 triliun. 

Kondisi penerimaan neto tersebut juga berbanding terbalik dengan penerimaan pajak bruto yang justru tumbuh positif 1,8 persen (yoy), mencapai Rp1.799,55 triliun.

“Kontraksi terbesar dalam penerimaan neto dikoreksi oleh dampak restitusi. Kami laporkan hingga Oktober 2025, restitusi melonjak hingga 36,4 persen sehingga meski penerimaan pajak bruto mulai positif, penerimaan neto masih mengalami penurunan,” ungkap Bimo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Senin (24/11/2025).

Restitusi tersebut didominasi oleh dua jenis pajak utama, yakni PPh Badan yang mencapai Rp93,80 triliun, melonjak 80 persen dari Rp52,13 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian PPN Dalam Negeri (PPN DN) yang mencapai Rp238,86 triliun, tumbuh 23,9 persen (yoy) dari Rp192,72 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548/pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323/dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184270/gedung_kemenkeu-w0pf_large.jpg
Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182803/purbaya-sbfY_large.jpg
Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement