Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Kejar 200 Penunggak Pajak, Sudah Bayar Rp13,1 Triliun di 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |19:57 WIB
DJP Kejar 200 Penunggak Pajak, Sudah Bayar Rp13,1 Triliun di 2025
DJP Kejar 200 Penunggak Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa langkah penagihan terhadap 200 penunggak pajak terbesar di Indonesia telah membuahkan hasil signifikan pada penutupan tahun lalu.

Hingga 31 Desember 2025, DJP mencatat realisasi pencairan tunggakan mencapai belasan triliun rupiah yang berasal dari seratus lebih wajib pajak kakap.

"Proses penagihan pajak untuk penunggak pajak terbesar, 200 terbesar, sudah kami lakukan. Hasilnya, sampai tengah 31 Desember 2025, pencairan sebesar Rp13,1 triliun dari 124 wajib pajak," papar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Memasuki tahun 2026, Bimo menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi para penunggak pajak, terutama bagi piutang yang status hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. DJP telah menyiapkan serangkaian langkah penagihan aktif yang lebih agresif.

Adapun tindakan hukum yang akan dilakukan meliputi penerbitan surat paksa dan penyitaan aset, pemblokiran rekening perbankan, pencegahan bepergian ke luar negeri, dan penyanderaan (Gidzel) atau penempatan penunggak pajak di tempat tertentu (lapas) hingga utang dilunasi.

"Untuk tunggakan yang inkrah, 2026 akan kami lanjutkan penagihan aktif surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan, penyanderaan," tegas Bimo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194302/realisasi_penerimaan_pajak-Ausz_large.jpg
Realisasi Belanja Perpajakan Tembus Rp530,3 Triliun pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/622/3193906/uang-I7sn_large.jpg
Gaji di Bawah Rp10 Juta? Pekerja Bebas Pajak Sepanjang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193603/keuangan-g8Hu_large.jpg
Ditjen Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026, Cek Aturan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/622/3193597/pajak-YLcu_large.jpg
Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Selama 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193515/pajak_coretax-avsI_large.jpg
Aktivasi Coretax Tembus 11,27 Juta Akun, DJP: Wajib Pajak Mulai Gunakan Sistem Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193445/wajib_pajak-xcCy_large.jpg
8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement