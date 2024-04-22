Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Rp16.200 per USD, Bagaimana dengan Harga Barang Elektronik?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |11:40 WIB
Rupiah Melemah Rp16.200 per USD, Bagaimana dengan Harga Barang Elektronik?
Harga Barang Elektronik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga barang elektronik masih stabil di tengah konflik Iran-Israel. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik (Apkonik), Deni Irawan.

Deni menyebut di sektor elektronik, harga masih terbilang stabil dan aman. Tak hanya itu, konflik yang mengakibatkan pelemahan rupiah juga tak membuat daya beli masyarakat atas barang elektronik menurun.

"Dalam dunia elektronik sendiri masih terbilang aman. Daya beli juga masih stabil," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia pada Senin (22/4/2024).

Namun begitu, Deni mengatakan para pegiat usaha elektronik perlu melihat dan bisa beradaptasi untuk mengantisipasi kenaikan harga serta penurunan daya beli karena konflik Iran Israel. Pasalnya, menurutnya, lonjakan harga elektronik tentu tetap bisa terjadi.

Ia juga menyampaikan bahwa situasi ekonomi dan keuangan global serta tensi geopolitik yang sangat tinggi dapat membuat kemacetan ekspor, karena bisa memperburuk kekurangan bahan semikonduktor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/320/3024550/rupiah-melemah-ke-rp16-445-usd-ada-indikasi-krisis-ekonomi-gRstULr4gj.jpg
Rupiah Melemah ke Rp16.445/USD, Ada Indikasi Krisis Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/320/3024300/rupiah-kian-melemah-ke-rp16-450-per-usd-ini-biang-keroknya-jJt8thw1RQ.jpg
Rupiah Kian Melemah ke Rp16.450 per USD, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021577/apa-efeknya-rupiah-melemah-T9X9cq6Kza.png
Apa Efeknya Rupiah Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021556/gubernur-bi-klaim-rupiah-stabil-salah-satu-terbaik-di-dunia-BxnST2NX7L.png
Gubernur BI Klaim Rupiah Stabil, Salah Satu Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3021129/rupiah-sore-ini-menguat-ke-rp16-270-usd-cfoRD8ucFO.png
Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp16.270/USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/320/3014259/rupiah-kembali-ditutup-melemah-ke-rp16-090-per-usd-GedGAJu8i8.jpg
Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp16.090 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement