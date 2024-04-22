Rupiah Melemah Rp16.200 per USD, Bagaimana dengan Harga Barang Elektronik?

JAKARTA - Harga barang elektronik masih stabil di tengah konflik Iran-Israel. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik (Apkonik), Deni Irawan.

Deni menyebut di sektor elektronik, harga masih terbilang stabil dan aman. Tak hanya itu, konflik yang mengakibatkan pelemahan rupiah juga tak membuat daya beli masyarakat atas barang elektronik menurun.

"Dalam dunia elektronik sendiri masih terbilang aman. Daya beli juga masih stabil," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia pada Senin (22/4/2024).

Namun begitu, Deni mengatakan para pegiat usaha elektronik perlu melihat dan bisa beradaptasi untuk mengantisipasi kenaikan harga serta penurunan daya beli karena konflik Iran Israel. Pasalnya, menurutnya, lonjakan harga elektronik tentu tetap bisa terjadi.

Ia juga menyampaikan bahwa situasi ekonomi dan keuangan global serta tensi geopolitik yang sangat tinggi dapat membuat kemacetan ekspor, karena bisa memperburuk kekurangan bahan semikonduktor.