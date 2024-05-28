Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp16.090 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:37 WIB
Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp16.090 per USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan ditutup melemah 18 poin atau 0,12% ke level Rp16.090 per dolar AS pada hari ini, Selasa (28/5/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.070 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat karena fokus minggu ini adalah pada data indeks harga PCE, yang akan dirilis pada hari Jumat.

"Angka tersebut (indeks harga PCE) merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, dan kemungkinan akan menjadi faktor dalam pandangan bank sentral mengenai penurunan suku bunga," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kemudian, data indeks manajer pembelian utama dari Tiongkok, yang akan dirilis pada hari Jumat ini, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai aktivitas bisnis di negara importir tembaga terbesar di dunia tersebut.

Pembacaan PCE juga muncul karena para pedagang terus memperkirakan ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed tahun ini. Alat CME Fedwatch menunjukkan para pedagang sekarang mengharapkan peluang lebih besar untuk mempertahankan suku bunga pada bulan September, dibandingkan dengan sebelumnya, yang memperkirakan penurunan suku bunga secara luas.

