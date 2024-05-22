Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Stabil di Rp15.900, Gubernur BI: Tak Usah Kaget dan Bingung

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:05 WIB
Rupiah Stabil di Rp15.900, Gubernur BI: Tak Usah Kaget dan Bingung
Gubernur BI soal Pergerakan Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) akan cenderung stabil di kisaran Rp15.900 hingga Rp16.000 per USD.

BACA JUGA:

Rupiah Masih di Level Rp16.000, Ini Jawaban Sri Mulyani 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hal tersebut seiring dengan perkembangan positif dari dalam dan luar negeri.

"Enggak usah kaget, enggak usah bingung, Rp15.990 alhamdulillah, yang penting stabil di sekitar Rp16.000 menuju ke Rp15.900 dan seterusnya," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulan Mei 2024 di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

BACA JUGA:

Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp15.995/USD 

"Dari hari ke hari ya nilai tukar naik-turun naik-turun tapi secara keseluruhan Bank Indonesia melihat rupiah stabil dan akan cenderung menguat," sambungnya.

Menurut Perry, Rupiah akan stabil dan cenderung menguat karena empat faktor pendukung.

"Satu kembali masuknya aliran portofolio asing, yang kedua menariknya imbal hasil, yang ketiga prospek ekonomi Indonesia yang bagus dibanding emerging market, yang keempat komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Perry.

Halaman:
1 2
