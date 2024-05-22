Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp15.995/USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah ditutup menguat tipis pada perdagangan hari ini. Rupiah naik 3 poin atau 3,50% ke level Rp15.995 setelah sebelumnya turun di level Rp15.998 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.983 per dolar AS

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS stabil di perdagangan Asia pada hari ini setelah mencatat beberapa kenaikan semalam.

"Meskipun greenback masih mengalami penurunan dibandingkan minggu lalu, greenback berhasil memulihkan beberapa penurunan pada minggu ini karena para pejabat Fed terus memperingatkan mereka bahwa diperlukan kepercayaan yang lebih besar untuk mulai memangkas suku bunga," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (22/5/2024).

Risalah pertemuan The Fed pada akhir bulan April, yang akan dirilis pada hari Rabu, kini menjadi fokus untuk mendapatkan lebih banyak isyarat dari bank sentral. The Fed telah mempertahankan suku bunga tetap stabil selama pertemuan tersebut, sementara Ketua The Fed Jerome Powell masih mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun 2024.

Para pedagang akan menunggu untuk melihat apakah hal ini akan terjadi di antara semua pejabat The Fed, terutama karena inflasi yang masih stabil. Sejumlah pejabat Fed memperingatkan minggu ini bahwa bank sentral memerlukan lebih banyak keyakinan bahwa inflasi akan turun, sebelum dapat mulai memangkas suku bunga. Komentar mereka mendukung greenback dan menekan sebagian besar aset berisiko tinggi dan tidak memberikan imbal hasil.

Selain itu, ekspor Jepang tumbuh kurang dari perkiraan pada bulan April karena permintaan di pasar-pasar utama, khususnya Tiongkok, masih lemah, sementara impor juga mengecewakan karena permintaan lokal masih lemah. Hal ini menyebabkan negara tersebut mencatat defisit perdagangan yang lebih besar dari perkiraan pada bulan tersebut.

Dari sentimen domestik, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 Mei 2024. Alasan mempertahankan suku bunga acuan pada RDG bulan ini.