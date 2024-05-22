Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Masih di Level Rp16.000, Ini Jawaban Sri Mulyani

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:24 WIB
Rupiah Masih di Level Rp16.000, Ini Jawaban Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi perihal Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ke level Rp 15.978 pada Selasa (21/5/2024).

Menurut Sri Mulyani, akan ada pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan fiskal dua minggu kedepan.

"Kan nanti kita dua minggu ke depan akan membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal ya yang telah saya sampaikan kemarin di DPR,"kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan bahwa minggu depan, semua fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan. Dan hal-hal yang dibahas antara lain nilai tukar, inflasi hingga harga minyak.

"Dalam pembahasan itu nanti asumsi makro bakal dibahas, nilai tukar, inflasi, nilai suku bunga, harga minyak, nanti itu bakal jadi forum formal yang membahas dari berbagai sudut pandang," kata Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
