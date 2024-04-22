Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Sumber Uang Witan Sulaiman yang Berhasil Cetak Gol Indah ke Gawang Timnas Yordania

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:08 WIB
JAKARTA – 3 sumber uang Witan Sulaiman yang berhasil cetak gol indah ke gawang Timnas Yordania. Indonesia pun melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23.

Witan Sulaeman merupakan seorang pemain sepak bola profesional asal Indonesia. Winger Bhayangkara FC ini menjadi buah bibir setelah melakukan gol kedua yang dinilai indah di Timnas Indonesia U-23 dengan Marselino Ferdinan, Rizky Ridho dan Pratama Arhan.

Melansir dari berbagai sumber, harga pasaran Witan Sulaeman tahun ini diprediksi menembus hingga Rp4,35 miliar. Sebelumnya, dia memperoleh harga pasaran tertingginya mencapai Rp5,21 miliar.

Selain diperoleh menjadi atlet pemain sepak bola, Witan juga mendapatkan kekayaan melalui beberapa tawaran endorse dan sponsor.

Berikut merupakan 3 sumber uang Witan Sulaeman yang berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Yordania:

1. Sebagai atlet pemain sepak bola

Dilansir dari beberapa sumber, sosok yang berperan sebagai gelandang dengan nomor punggung 8 di Timnas ini memperoleh gaji di bulan Desember 2021 sebanyak 25 ribu Euro (Rp435,5 juta) saat membantu klub Serbia, FK Rednik. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya menembus hingga Rp869 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
