Rupiah Rp16.235/USD, Menko Airlangga: Relatif Cukup Bagus

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pelemahan nilai tukar Rupiah masih lebih baik dibandingan mata uang negara lain. Saat ini Rupiah terdepresiasi 5,16% year to date (ytd) atau berada di level Rp16.235 per USD.

Sedangkan depresiasi juga dialami mata uang negara lain seperti Dolar Taiwan (5,95%), Won Korea Selatan (6,62%), Bhat Thailand (7,78%), serta Yen Jepang (8,83%).

"Jadi Indonesia relatif fundamental cukup bagus," kata Menko Airlangga, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Resiliensi perekonomian Indonesia juga tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tercatat lebih baik di bandingkan indeks saham lainnya.

Pada penutupan Senin, IHSG ditutup melemah 13,50 poin atau 0,19 persen ke posisi 7.073,81.

"Walaupun turun sedikit ke 7.072, namun lebih baik dari Hong Kong dan Thailand. Hong Kong minus 3,14, Thailand minus 4,78," tuturnya.

Selain itu, obligasi Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari 645% ke 702%.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan neraca perdagangan Indonesia turut mengalami surplus positif di angka Rp4,47 miliar per Maret 2024.

Hal itu berarti Indonesia mengalami surplus beruntun 47 bulan berturut-turut.