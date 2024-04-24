JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi korporasi pada hari ini. Di antaranya JATI, KEJU, CBUT hingga HRTA.
Mengutip informasi saham BEI, Selasa (23/4/2024), emiten tersebut menyampaikan rencana pembayaran dividen dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Berikut aksi emiten hari ini:
1. JATI
Tanggal ex Dividen Tunai PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
2. KEJU
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Mulia Boga Raya Tbk di Ballroom Arosa 1 dan 2, Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC Veteran No.3, RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia.
3. MKTR
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan https://easy.ksei.
4. CBUT
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Citra Borneo Utama Tbk di Jakarta.
5. HRTA
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Hartadinata Abadi Tbk di Hotel Mercure Bandung City Centre, Jl. Lengkong Besar No.8, Kota Bandung, Jawa Barat 40261 secara Hybrid (Online dan Offline).
6. PTPP
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto, Auditorium Lantai 1, Jalan Letjend TB Simatupang No 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760.
7. UNTR
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 United Tractors Tbk Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt. 5 Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.