Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

12 Aksi Emiten dari RUPS, Dividen hingga Rights Issue

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |06:00 WIB
12 Aksi Emiten dari RUPS, Dividen hingga Rights Issue
12 Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi korporasi pada hari ini. Di antaranya JATI, KEJU, CBUT hingga HRTA.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (23/4/2024), emiten tersebut menyampaikan rencana pembayaran dividen dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut aksi emiten hari ini:

1. JATI

Tanggal ex Dividen Tunai PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.

2. KEJU

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Mulia Boga Raya Tbk di Ballroom Arosa 1 dan 2, Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC Veteran No.3, RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia.

3. MKTR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan https://easy.ksei.

4. CBUT

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Citra Borneo Utama Tbk di Jakarta.

5. HRTA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Hartadinata Abadi Tbk di Hotel Mercure Bandung City Centre, Jl. Lengkong Besar No.8, Kota Bandung, Jawa Barat 40261 secara Hybrid (Online dan Offline).

6. PTPP

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PP (Persero) Tbk

Plaza PP - Wisma Subiyanto, Auditorium Lantai 1, Jalan Letjend TB Simatupang No 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760.

7. UNTR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 United Tractors Tbk Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt. 5 Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement