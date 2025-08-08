Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dorong RI Jadi Pemain Global, Anak Usaha MDLA Ekspor Alkes ke Kamboja dan Timor Leste

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |19:01 WIB
Dorong RI Jadi Pemain Global, Anak Usaha MDLA Ekspor Alkes ke Kamboja dan Timor Leste
Dorong RI Jadi Pemain Global, Anak Usaha MDLA Ekspor Alkes ke Kamboja dan Timor Leste (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak PT Deca Metric Medica (DMM), melakukan ekspor perdana produk alat kesehatan ke Kamboja dan Timor Leste pada Selasa, 5 Agustus 2025. 

Ekspor ini merupakan bagian dari strategi untuk memperluas pasar produk alat kesehatan dalam negeri ke mancanegara, sekaligus mendorong peran Indonesia sebagai pemain global di sektor alat kesehatan. 

Produk-produk tersebut akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan dan apotek di dua negara tujuan ekspor. Pemilihan Kamboja dan Timor Leste sebagai negara tujuan bukan tanpa alasan. Kedua negara tersebut merupakan negara sahabat Indonesia yang sebagian besar kebutuhan alat kesehatannya terus meningkat.

“Kami percaya diri untuk melakukan penetrasi pasar secara lebih cepat dan efektif. Ini menjadi langkah awal agar produk yang diproduksi oleh DMM tidak hanya diterima di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional,” ujar Direktur  Deca Metric Medica Stephen Febianto Kusumo di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Produk Stardec DecaFix dan Stardec DecaMed-T akan menjawab kebutuhan perawatan luka di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik, serta dapat diakses masyarakat umum melalui apotek. Langkah ini memperkuat komitmen DMM untuk menyediakan produk kesehatan yang bermutu tinggi sesuai dengan kualitas global.

 

alkes ekspor MDLA Emiten
