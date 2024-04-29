Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Ernando Ari Kiper Timnas yang Joget di Depan Pemain Korea Selatan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:05 WIB
Segini Gaji Ernando Ari Kiper Timnas yang Joget di Depan Pemain Korea Selatan
Ilustrasi Gaji Ernando Ari(Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Ernando Ari kiper Timnas yang joget di depan pemain Korea Selatan. Pasalnya aksinya ini menjadi sorotan oleh warganet. Apalagi, sang penjaga gawang kembali tampil sebagai pahlawan.

Beberapa netizen membahas berapa gaji yang harus didapatkan oleh Ernando Ari yang sudah menahan beberapa tendangan dari pemain Korea Selatan, sehingga meloloskan Indonesia ke Semifinal Piala Asia U-23.

Ternyata segini gaji Ernando Ari kiper Timnas yang joget di depan pemain Korea Selatan mencapai 250 Euro atau sekitar Rp4,35 miliar lebih.

Sementara itu, Ernando memulai karier junior dalam dunia sepakbola bersama Persebaya Surabaya. Dia bergabung pada 2018. Sejak 2021, dia menjadi bagian dari tim senior Persebaya Surabaya.

Di Timnas Indonesia, Ernando menjadi bagian dari skuad U-17, U-19, dan U-23. Dia menjadi bagian dari skuad yang membawa Garuda Muda meraih gelar Sea Games 2023.

Apalagi, nama Ernando Ari Sutaryadi mulai melambung setelah ikut berhasil membawa tim nasional (timnas) Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2018. Pada ajang itu, kiper yang akrab disapa Nando tersebut merupakan penjaga gawang utama di skuat asuhan Fakhri Husaini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155430//gaji-p8Pz_large.jpeg
Berapa Gaji PPPK 2025? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141047//cari_tahu_siapa_kiper_tertua_dan_termuda_timnas_indonesia_jelang_lawan_timnas_china-5Woq_large.jpg
Kiper Tertua dan Termuda Timnas Indonesia Jelang Lawan China di Kualfikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3089998//segini-besaran-gaji-anggota-kpps-pilkada-2024-terbaru-8ZhuYARgfg.jpeg
Segini Besaran Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/612/3086382//potret_maarten_paes_beli_bubur_ayam_di_pinggir_jalan-yFiu_large.jpg
3 Potret Gaya Maarten Paes Beli Bubur Ayam di Pinggir Jalan, Netizen: Yang Ngajarin Siapa!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement