Segini Gaji Ernando Ari Kiper Timnas yang Joget di Depan Pemain Korea Selatan

JAKARTA - Segini gaji Ernando Ari kiper Timnas yang joget di depan pemain Korea Selatan. Pasalnya aksinya ini menjadi sorotan oleh warganet. Apalagi, sang penjaga gawang kembali tampil sebagai pahlawan.

BACA JUGA: Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai yang Viral di Medsos

Beberapa netizen membahas berapa gaji yang harus didapatkan oleh Ernando Ari yang sudah menahan beberapa tendangan dari pemain Korea Selatan, sehingga meloloskan Indonesia ke Semifinal Piala Asia U-23.

Ternyata segini gaji Ernando Ari kiper Timnas yang joget di depan pemain Korea Selatan mencapai 250 Euro atau sekitar Rp4,35 miliar lebih.

Sementara itu, Ernando memulai karier junior dalam dunia sepakbola bersama Persebaya Surabaya. Dia bergabung pada 2018. Sejak 2021, dia menjadi bagian dari tim senior Persebaya Surabaya.

BACA JUGA: Perbandingan Gaji Komang Teguh dan Rafael Struick

Di Timnas Indonesia, Ernando menjadi bagian dari skuad U-17, U-19, dan U-23. Dia menjadi bagian dari skuad yang membawa Garuda Muda meraih gelar Sea Games 2023.

Apalagi, nama Ernando Ari Sutaryadi mulai melambung setelah ikut berhasil membawa tim nasional (timnas) Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2018. Pada ajang itu, kiper yang akrab disapa Nando tersebut merupakan penjaga gawang utama di skuat asuhan Fakhri Husaini.