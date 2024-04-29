Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Perbandingan Gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong, Siapa Paling Besar?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |10:59 WIB
Perbandingan Gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong, Siapa Paling Besar?
Ilustrasi gaji Hwang Sun hong dan Shin Tae yong (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong menarik untuk dikulik. Keduanya menjadi perbincangan setelah Timnas U-23 Indonesia masuk ke semifinal Piala Asia U-23 2024 usai menyingkirkan Timnas Korea Selatan U-23.

Beberapa pun membandingkan kemampuan keduanya meskipun mereka merupakan Warga Negara Korea Selatan. Salah satunya mengenai gaji Shin Tae-yong dan Hwang Sun-hong yang banyak diperbincangkan warganet.

Ternyata perbandingan gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong memang tidak sama dikarenakan kebijakan negara masing-masing. Lantas berapa penghasilan keduanya sebagai pelatih bola?

Untuk gaji Shin Tae-yong memang fantastis. Apalagi, setelah diperpanjang Indonesia nilainya memang sangat tinggi. Berdasarkan beberapa sumber, pendapatan Shin Tae-yong hampir miliaran. Sedangkan untuk pendapatan di kontrak terbarunya, Shin Tae-yong memperoleh Rp23,6 miliar per tahunnya. Namun mengenai besaran gaji ini belum dikonfirmasi oleh PSSI dan Shin Tae-yong.

Sementara itu, PSSI juga memberikan fasilitas mewah untuk sang pelatih agar merasa nyaman saat tinggal di Indonesia.

Shin Tae-yong mendapat fasilitas seperti mobil mewah dengan strobo, pengawalan dari polisi, apartemen mewah, akomodasi kelas eksekutif atau bisnis untuk setiap perjalanan, penerjemah khusus dan tunjangan mencapai ratusan juta rupiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement