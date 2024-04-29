Perbandingan Gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong, Siapa Paling Besar?

JAKARTA - Perbandingan gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong menarik untuk dikulik. Keduanya menjadi perbincangan setelah Timnas U-23 Indonesia masuk ke semifinal Piala Asia U-23 2024 usai menyingkirkan Timnas Korea Selatan U-23.

Beberapa pun membandingkan kemampuan keduanya meskipun mereka merupakan Warga Negara Korea Selatan. Salah satunya mengenai gaji Shin Tae-yong dan Hwang Sun-hong yang banyak diperbincangkan warganet.

Ternyata perbandingan gaji Hwang Sun-hong dan Shin Tae-yong memang tidak sama dikarenakan kebijakan negara masing-masing. Lantas berapa penghasilan keduanya sebagai pelatih bola?

Untuk gaji Shin Tae-yong memang fantastis. Apalagi, setelah diperpanjang Indonesia nilainya memang sangat tinggi. Berdasarkan beberapa sumber, pendapatan Shin Tae-yong hampir miliaran. Sedangkan untuk pendapatan di kontrak terbarunya, Shin Tae-yong memperoleh Rp23,6 miliar per tahunnya. Namun mengenai besaran gaji ini belum dikonfirmasi oleh PSSI dan Shin Tae-yong.

Sementara itu, PSSI juga memberikan fasilitas mewah untuk sang pelatih agar merasa nyaman saat tinggal di Indonesia.

Shin Tae-yong mendapat fasilitas seperti mobil mewah dengan strobo, pengawalan dari polisi, apartemen mewah, akomodasi kelas eksekutif atau bisnis untuk setiap perjalanan, penerjemah khusus dan tunjangan mencapai ratusan juta rupiah.