HOME FINANCE SMART MONEY

Banyak Saingan, Agen BRILink Masih Top Off Mind di Masyarakat

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |17:46 WIB
Banyak Saingan, Agen BRILink Masih Top Off Mind di Masyarakat
Regional Micro Banking Head BRI Jakarta 2 Komaryati Diat Anggerawati, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)
A
A
A

AGEN BRILink masih menjadi Top Off Mind dalam transaksi keuangan mikro di masyarakat. Meskipun kini semakin banyaknya pesaing yang tidak hanya dari bank penyelenggara Laku Pandai lainnya, namun juga berasal dari fintech-fintech yang menjamur di Masyarakat.

"Walaupun demikin, Agen BRILink masih menjadi Top of Mind dalam transaksi keuangan mikro di masyarakat," kata Regional Micro Banking Head BRI Jakarta 2 Komaryati Diat Anggerawati kepada Okezone.

Ini terbukti dari jumlah Agen BRILink yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di wilayah BRI Jakarta 2.

"Data Agen BRILink pada Desember 2022 sebanyak 15.591, Desember 2023 terdapat 20.265, atau terdapat kenaikan sebanyak 4.674 agen," tuturnya.

"Dan saat ini Maret 2024 sebanyak 23.601 agen atau ada kenaikan sebanyak 3.336 agen. Fee base AgenBRILink pun mengalami kenaikan dari Desember 2022 sebanyak Rp36,2 miliar dan Desember 2023 sebanyak Rp44,7 miliar."

Halaman:
1 2
