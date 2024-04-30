Alasan Pengusaha Guyur Bonus Rp23 Miliar ke Timnas Indonesia U-23

JAKARTA - Alasan pengusaha memberikan bonus Rp23 miliar kepada Timnas Indonesia U-23.

Pengusaha yang memberikan bonus kepada Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Kadin Indonesia.

Penggalangan dana untuk bonus tersebut dilakukan secara spontan di acara syukuran dan halal bihalal Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Jakarta pada Minggu 28 April 2024 malam.

Penggalangan dana secara sukarela ini terkumpul dengan nilai yang fantastis yakni Rp23 miliar, dan ditujukan sebagai apresiasi para punggawa muda tim Garuda Indonesia. Dana sumbangan tersebut diinisiasi Maruarar Sirait, salah satu pengusaha yang menyumbangkan dana Rp1 miliar.

“Karena kita sebagai orang Indonesia itu sedang lagi bangga sekali sekarang, kemudian budaya kita itu gotong royong. Setuju tidak kita gotong royong untuk memberikan penghargaan dan support bagi Tim Nasional kita," ucap Maruarar.

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Sepakbola Maruarar Sirait bertanya kepada seluruh pengusaha Kadin. Dia berterus terang bahwa bahwa inisiatif tersebut digagas oleh pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan dan pemilik Sinarmas Group, Franky O Widjaja.

“Tadi inisiatifnya dari pak Aguan dan pak Franky, kita harus gotong royong. Kita KIKT harus support pada hal-hal yang membanggakan," sambung Maruarar.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di media sosial, berikut daftar pengusaha yang memberikan dana sumbangannya:

1. Sugianto Kusuma - Agung Sedayu Group

2. Franky O Widjaja - Sinarmas Group

3. Anthony Salim - Salim Group

4. Maruara Sirait - Puri Damai Sejahtera

5. Garibaldi Thohir - Adaro Group

6. Peter Sondakh - Rajawali Group

7. Arsjad Rasjid - Indika

8. Bu Shinta W Kamdani - Sintesa Group

9. Rosan Rooslani - Recapital Group

10. Anindya Bakrie - Bakrie Group

11. Hilmi Panigoro - PT Medco Energi Internasional Tbk

12. Djoko Susanto - Alfamart

13. Kuntjoro Wibowo - Ace Hardware

14. Agus Pangestu - Barito Pacific Group

15. Prijono Sugiarto - Astra