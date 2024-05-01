Pemilik Terseret Korupsi Timah, Sriwijaya Air Tegaskan Operasional Tidak Terpengaruh

JAKARTA - Sriwijaya Air Group menegaskan kasus korupsi yang menyeret pemiliknya, Hendry Lie tidak berpengaruh pada operasional maskapai. Perusahaan menegaskan Sriwijaya Air Group tetap melayani para pelanggan.

Corporate Communication Sriwijaya Air Group, Zaidan menekankan bahwa Sriwijaya Air dan anak usahanya, Nam Air, tetap beroperasi di tengah isu kasus dugaan korupsi PT Timah yang berkembang beberapa hari ke belakang.

Dia juga mengatakan bahwa Sriwijaya Air Group tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan operasional penerbangan dan akan terus memastikan layanan operasional dilakukan sesuai standar yang ada.

“Kami tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam operasional penerbangan selama ini,” ujar Zaidan dalam pernyataan tertulis pada Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut Zaidan menyampaikan bahwa Sriwijaya Air Group menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kasus tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perusahaan.

"Pada prinsipnya kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan, namun demikian kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan PT Sriwijaya Air selaku entitas bisnis yang berbeda," tandasnya.