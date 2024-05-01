Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemilik Terseret Korupsi Timah, Sriwijaya Air Tegaskan Operasional Tidak Terpengaruh

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:18 WIB
Pemilik Terseret Korupsi Timah, Sriwijaya Air Tegaskan Operasional Tidak Terpengaruh
Sriwijaya Air pastikan operasional maskapai tetap normal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sriwijaya Air Group menegaskan kasus korupsi yang menyeret pemiliknya, Hendry Lie tidak berpengaruh pada operasional maskapai. Perusahaan menegaskan Sriwijaya Air Group tetap melayani para pelanggan.

Corporate Communication Sriwijaya Air Group, Zaidan menekankan bahwa Sriwijaya Air dan anak usahanya, Nam Air, tetap beroperasi di tengah isu kasus dugaan korupsi PT Timah yang berkembang beberapa hari ke belakang.

Dia juga mengatakan bahwa Sriwijaya Air Group tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan operasional penerbangan dan akan terus memastikan layanan operasional dilakukan sesuai standar yang ada.

“Kami tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam operasional penerbangan selama ini,” ujar Zaidan dalam pernyataan tertulis pada Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut Zaidan menyampaikan bahwa Sriwijaya Air Group menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kasus tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perusahaan.

"Pada prinsipnya kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan, namun demikian kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan PT Sriwijaya Air selaku entitas bisnis yang berbeda," tandasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement