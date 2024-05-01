Peringati Hari Buruh, Sri Mulyani: Mari Wujudkan Buruh yang Semakin Kompeten

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani turun memperingati Hari Buruh Internasional. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau kerap dikenal sebagai May Day oleh masyarakat internasional.

Melalui unggahan instagramnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa di era perkembangan teknologi digital ini, kebutuhan akan sumber daya manusia semakin kompleks.

“Era perkembangan teknologi digital membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin kompleks dan beragam menjadi tantangan yang perlu dijawab,” Dikutip dari Instagram Sri Mulyani, Rabu (1/5/2024).

Menjawab tantangan era digital ini, dia mengajak untuk bersama mewujudkan pekerja yang semakin kompeten. Dengan demikian, Indonesia akan mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas, meningkatkan kesejahteraan para pekerja, serta mendorong pembangunan Indonesia untuk terus maju.