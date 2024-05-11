5 Aplikasi Pinjaman 5 Menit Cair Ilegal yang Harus Dihindari

JAKARTA - Daftar 5 Aplikasi pinjaman 5 menit cair ilegal yang harus dihindari. Masyarakat harus berhati-hati dari aplikasi pinjaman ilegal.

Pada saat ini, aplikasi pinjaman online sudah banyak beredar. Terdapat banyaknya aplikasi pinjaman yang beredar tersebut membuat masyarakat harus lebih waspada ketika ingin memanfaatkan jasa pinjaman tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya aplikasi jasa pinjaman yang ilegal tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA: Daftar Pinjol yang Bisa Cair Tanpa KTP

Berikut 5 Aplikasi pinjaman 5 menit cair ilegal yang harus dihindari oleh masyarakat yang telah dirangkum, Sabtu (10/5/2024) :

1. Aku Rupiah

Salah satu aplikasi pinjaman 5 menit cair ilegal yang haru masyarakat hindari adalah Aku Rupiah. Aplikasi pinjaman ini memberikan penawaran yang menarik yaitu pinjaman dapat cair dalam waktu singkat dan tenor pinjaman yang lumayan panjang. Namun, Aku Rupiah merupakan aplikasi pinjaman ilegal karena tidak terdaftar oleh OJK.

BACA JUGA: 5 Pinjol Langsung Cair Tanpa KTP Terbaru 2024

2. CashCashNow

CashCashNow merupakan aplikasi pinjaman ilegal selanjutnya. Aplikasi pinjaman ini tidak aman karena banyak dari para pengguna aplikasi tersebut mendapatkan ancaman dari para penagih secara paksa sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan dan banyak terjadinya kebocoran data para pengguna. OJK sendiri telah menutup dan memblokir aplikasi ini.