Riset MNC Sekuritas: Waspadai IHSG Hari Ini Diprediksi Koreksi

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,49% ke 7.088 dan masih didominasi oleh volume penjualan, koreksinya sempat menguji area support terdekat.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, waspadai akan adanya lanjutan koreksi IHSG untuk menguji ke 7.058 terlebih dahulu.

"Namun, selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (13/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 7.026 dan resistance 7.298, 7.377.