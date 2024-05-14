Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

12 Fasilitas Rawat Inap Usai Kelas BPJS yang Dihapus Diganti KRIS

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |21:05 WIB
12 Fasilitas Rawat Inap Usai Kelas BPJS yang Dihapus Diganti KRIS
12 Fasilitas Rawat Inap Usai BPJS yang Dihapus Diganti KRIS. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - 12 fasilitas rawat inap usai kelas BPJS yang dihapus diganti KRIS. Hal tersebut harus dipenuhi pada setiap rumah sakit untuk implementasi KRIS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat aturan baru terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menghapus kelas BPJS. Seluruh kelas BPJS tersebut akan diganti menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Penghapusan kelas BPJS tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Aturan tersebut telah ditetapkan pada Rabu (8/5/2024) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut 12 fasilitas rawat inap usai kelas BPJS yang dihapus diganti KRIS :

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.

2. Ventilasi udara.

3. Pencahayaan ruangan.

4. Kelengkapan tempat tidur (minimal 2 stop kontak, ada nurse call).

5. Nakas per tempat tidur.

6. Temperatur ruangan (suhu di antara 20-26 derajat celcius dan kelembaban stabil).

7. Ruangan rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement