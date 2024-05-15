Komitmen Menuju Net Zero Emission, PHE Tanda Tangani Kerja Sama dengan ExxonMobil

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus menjajaki beragam peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta keberlanjutan bisnis.

Kali ini PHE melaksanakan penandatanganan Pre-Liminary Agreement dengan ExxonMobil di dalam salah satu agenda kegiatan Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA CONVEX) ke-48 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Pre-Liminary Agreement tersebut ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan langsung oleh Senior Vice President Business Development ExxonMobil Indonesia Egon van der Hoeven, dengan Direktur Pengembangan & Produksi Awang Lazuardi pada Rabu (15/05).

Turut hadir untuk menyaksikan penandatanganan antara lain Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, President of ExxonMobil Low Carbon Solutions Asia Pacific Irtiza Sayyed, dan President of ExxonMobil Indonesia Carole Gall.

Pre-Liminary Agreement ini merupakan salah satu perjanjian turunan dari Head of Agreement (HoA) antara pihak ExxonMobil dan PHE yang telah dilaksanakan pada 2022 lalu.